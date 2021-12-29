Мадрид, , 13:15 — REGNUM Правительство Испании изменило требования и меры медицинского контроля для въезда в Испанию лиц, прибывающих из стран, считающихся государствами повышенного риска, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с вариантом «Омикрон». Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что 29 декабря в Официальной государственной газете было опубликовано постановление министерства здравоохранения с требованиями, которые будут предъявляться с 30 декабря.

Требования включают в себя, помимо ПЦР-теста с отрицательным результатом, документ, подтверждающий, что въезжающие были вакцинированы или что они выздоровели от COVID-19.