Москва, , 02:47 — REGNUM Итоги работы российских специалистов Южно-Африканской Республике (ЮАР) на фоне выявления штамма коронавируса «Омикрон» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 29 декабря в интервью RT.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Как пояснила специалист, работа российских исследователей в ЮАР была ориентирована, в основном, на изучение штамма коронавируса «Омикрон», особенностей клиники и эпидемиологии вызванного им заболевания.

«Конечно, работа велась при непосредственном и очень плотном взаимодействии с нашими коллегами из ЮАР: вирусологами, эпидемиологами, клиницистами. По итогам мы составили подробную клинико-эпидемиологическую картину, характеристику заболевания», — уточнила Пшеничная.

Российские специалисты посетили несколько медучреждений разного уровня, от больниц при институте с небольшим количеством пациентов, до крупных медицинских центров, как больницы в Йоханнесбурге, рассчитанные не на одну тысячу пациентов. Были охвачены и больницы для сельских жителей.

Вирусологи сделали анализ роста заболеваемости, вызванный штаммом «Омикрон» и подход к диагностике и лечению COVID-19 как в мегаполисах, так и в небольших населённых пунктах. Основной вывод был сделан следующий: вакцинированные пациенты переносили заболевание значительно легче, среди них не было отмечено тяжёлых случаев течения болезни. Непривитые пациенты, особенно с сопутствующими патологиями, болеют значительно тяжелее.

В ЮАР применяется несколько вакцин: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Johnson & Johnson. Среди привитых ими пациентов не наблюдалось тяжёлых случаев заболевания COVID-19. Также специалист отметила, что штамм «Омикрон» распространяется в пять-семь раз быстрее обычного.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Роспотребнадзоре заявили о более активном поражении лёгких у пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон».

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