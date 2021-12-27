Тбилиси, , 08:22 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» в Грузии будет доминирующим во второй половине января. Об этом 26 декабря заявил в эфире телеканала «Имеди» педиатр, аллерголог, член комитета по иммунизации Бидзина Кулумбегов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Врач отметил, что новая мутация является более заразной, чем «Дельта», но при этом вероятность госпитализации для носителя «Омикрона» на 50 — 70% ниже. В связи с этим Кулумбегов считает, что ожидаемый рост темпов распространения SARS-CoV-2 в Грузии не приведет к переполнению больниц.

«Если в будущем вирус не преподнесёт никаких сюрпризов, это будет инфекция, которая затронет большую часть населения, и мы можем с уверенностью сказать, что к концу 2022 года у всех на планете, кто переживет этот штамм, будет иммунитет», — отметил врач.

Стоит отметить, что в Грузии заражение «Омикроном» впервые подтвердили 20 декабря. По последним данным, этот штамм выявили у 51 человека.