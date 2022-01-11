Брюссель, , 04:21 — REGNUM Запрос на выдачу временного регистрационного удостоверения для препарата Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer для лечения коронавирусной инфекции, получило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом 10 января сообщается на сайте фармацевтического регулятора ЕС.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Речь идет о лекарстве для взрослых и детей с 12 лет, сталкивающихся с высоким риском тяжелого течения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря экстренное применение Paxlovid было одобрено властями Южной Кореи.

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