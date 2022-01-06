Стокгольм, , 15:23 — REGNUM В настоящее время в подавляющем большинстве стран под понятие «полностью вакцинированный» от COVID-19 подпадают лица, получившие две дозы вакцины. Однако все больше раздается голосов относительно того, что полный курс иммунизации от COVID-19 должен включать в себя три прививки. Подобные разговоры ведутся внутри Агентства общественного здравоохранения Швеции, о чем 6 января сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию Government.se

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Сейчас получение третьего компонента вакцины называют по-разному: «бустерная доза», «ревакцинация» — лишь одни из примеров.

За подтверждением, действительно ли в Швеции под понятие «полностью вакцинированный» будет скоро подпадать только лицо, сделавшее все три прививки, журналисты обратились к министру социальных дел Швеции Лене Халленгрен. От интервью она отказалась, однако заявила следующее:

«Поскольку все больше и больше людей получают третью дозу, изменением числа полученных компонентов может быть актуальным, но это вопрос Агентства общественного здравоохранения».

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