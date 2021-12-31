Гавана, , 11:02 — REGNUM С 5 января на Кубе начнут требовать у въезжающих иностранных граждан сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом 31 декабря сообщает Granma.

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Зарубежные путешественники будут обязаны предъявить документ о вакцинации и справку о сделанном за 72 часа до поездки тесте ПЦР.

Ранее у одного из граждан Кубы обнаружили заржение штаммом коронавируса «Омикрон». Инфицированный мужчина прибыл из Мозамбика.

По меньшей мере, 16 контактировавших с ним человек находятся в изоляции.