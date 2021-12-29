Берн, , 02:29 — REGNUM За сутки в Швейцарии выявили 13 375 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным значением с начала пандемии. Об этом 28 декабря сообщило на своем сайте швейцарское федеральное управление здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране был зарегистрирован 1 276 781 подобный факт. Кроме того, с начала наблюдений в Швейцарии подтверждено 11 817 летальных исходов при COVID-19. Также в стране за последние 24 часа зафиксировали еще 17 смертей от указанного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря федеральное управление здравоохранения Швейцарии объявило, что в штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в стране и его доля среди всех вариантов SARS-CoV-2 достигла 55%.

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