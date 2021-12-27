Москва, , 19:42 — REGNUM Тему регистрации ВОЗ российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» обсудили 27 декабря в ходе телефонных переговоров российский министр иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор всемирной организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров

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Отмечается, что Лавров поставил вопрос о «Спутнике V» в контексте преодоления пандемии и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения COVID-19. Подчёркивалась важность восстановления свободного передвижения людей.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве России, «особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в ВОЗ заявили, что регистрации организацией «Спутника V» ещё не произошло, потому что пока идёт оценка «технического досье на вакцину». Процесс этот продолжается.

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