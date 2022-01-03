Таллин, , 13:57 — REGNUM Коронавирус, вызванные этим проблемы в логистике и повсеместный рост цен на фоне эпидемии усложнили доставку современного вооружения в Силы обороны Эстонии. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV.

Армия Эстонии

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В последние годы в Эстонии были сделаны крупные инвестиции в повышение обороноспособности. В частности, в страну поступили первые самоходные гаубицы из Южной Кореи, заключен договор на закупку противокорабельных ракет, начинается замена стрелкового оружия. Однако в результате пандемии возникла очередь даже на такие простые компоненты, как порох.

«В случае сроков поставок крупнокалиберных боеприпасов мы раньше говорили о 12, может быть, о 18 месяцах, а теперь они приблизились к двум годам», — прокомментировал новость директор Центра государственных оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар.

Если с боеприпасами возникает серьезная задержка, то на сколько откладывается доставка тяжелого вооружения и новой военной техники, в ведомстве даже не предполагают — речь идет о годах.