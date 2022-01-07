Москва, , 09:39 — REGNUM Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи — назвал условие для окончания пандемии корнавируса.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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По его словам, пандемия завершится, когда удастся привить 70% населения в течение 6 месяцев.

«Будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке…, то будем считать волны до бесконечности», — отметил эксперт, напомнив о необходимости ревакцинироваться спустя 6 мес. после первой прививки.

Сейчас в РФ продолжается кампания по вакцинации населения. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране уровень коллективного иммунитета вырос до 62,6% по сравнению с показателем в 61,8% неделю назад.