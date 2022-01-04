Москва, , 08:35 — REGNUM Чтобы говорить о преждевременном старении людей, переболевших COVID-19, необходимо обладать большей статистической базой, а также провести больше исследований. Об этом заявил Сергей Вознесенский — доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

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Пока же, по его словам, все имеющиеся данные позволяют утверждать, что COVID-19 относится к «острым респираторным заболеваниям», которые в большинстве случаев проходят бесследно.

«Однозначно чтобы трактовать зависимость жизни от … инфекции, нужно иметь серьезную статистическую основу для таких высказываний. А на сегодняшний день это несколько преждевременно», — отметил он.

При этом нужно смотреть, как вирус накладывается на какие-либо патологии, которые уже есть в организме, передает РБК.

Так, патологии сосудистой системы у переболевших COVID-19 возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями (венозная недостаточность, гипертония).

Вознесенский так же отметил, что у переболевших COVID-19 также встречается «постковидный синдром».