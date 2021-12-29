Сухум, , 15:43 — REGNUM Следователи Генпрокуратуры Абхазии завершили расследование уголовного дела в отношении главного врача Республиканской больницы Апполона Гургулии и двух его помощников. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По версии следствия, замглавы этого медучреждения Георий Воуба якобы склонил Гургулию к проведению ПЦР-тестов на коронавирус на платной основе, несмотря на то, что это противоречит законодательству. К делу они якобы привлекли сотрудника больницы Аслана Цкуа, который зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

«С 01 июля 2019 года по 21 января 2020 года с использованием государственного лабораторного оборудования врачами … было произведено лабораторных исследований 788 пациентам, в результате чего извлечён доход в размере 997 647 рублей, что повлекло причинение ущерба престижу государственного лечебного учреждения», — говорится в сообщении.

Группу медиков также обвиняют в хищении реагентов и расходных материалов для ПЦР-тестов на 938 484 рубля.

Сообщается, что обвиняемые вину не признают, тем не менее, в генпрокуратуре считают, что собрали достаточно доказательств. Дело передано в суд в объеме 14 томов.