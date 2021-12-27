Подгорица, , 20:51 — REGNUM Согласно предыдущим исследованиям, наибольший процент зараженных штаммом «Омикрон» в Черногории моложе 40 лет, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация huntlh

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«В связи с растущим числом подозреваемых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 Omikron в Черногории, мы используем возможность еще раз напомнить гражданам о важности вакцинации, ответственности и уважении к мерам, особенно основным, таким как ношение защитной маски, потому что только тогда можно защитить себя и других», — говорится в сообщении института.

Они подчеркнули, что все, кто умер в Черногории до сих пор от ковида возрасте до 40 лет, не были вакцинированы.