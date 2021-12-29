Стокгольм, , 15:38 — REGNUM В течение 28 декабря пограничники, дежурившие на мосту Свинесунд, связывающем Швецию и Норвегию, остановили порядка 350 норвежцев, пытавшихся попасть в Швецию. Об этом 29 декабря написала газета Göteborgsposten.

Норвегия

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С 28 декабря, напоминают журналисты, иностранные граждане, включая граждан Северной Европы, старше 12 лет должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, чтобы пересечь шведскую границу. Это также касается и полностью вакцинированных.

«Однако многие жители Норвегии, которые долгое время не могли попасть в Швецию из-за закрытия границы, похоже, не ознакомились с данной информацией», — говорится в статье.

Сообщается, что проверки автомобилей уже привели к длинным очередям на шведско-норвежской границе, и полицейские просят власти выделить дополнительные ресурсы и прислать им на помощь больше людей.

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