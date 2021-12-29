Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Американские авиакомпании Delta Air Lines и Alaska Air Group 28 декабря отменили сотни рейсов на фоне неблагоприятных погодных условий и новой волны коронавируса, спровоцированной штаммом «Омикрон», сообщает 29 декабря Reuters.

Самолет авакомпании Delta Airlines (сс) ERIC SALARD

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Delta планировала отменить 28 декабря порядка 250 из 4133 рейсов, в то время как Alaska отменила 170 рейсов и предупредила о грядущих задержках на протяжении недели.

По состоянию на пятый день отмены рейсов общее количество снятых рейсов в Штаты или из Штатов составило 1034. При этом 2694 рейса были задержаны.

Напомним, президент США Джо Байден не исключил, что обяжет жителей США вакцинироваться против коронавирусной инфекции для поездок по стране, если соответствующие рекомендации выдаст Белый дом.