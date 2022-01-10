Афины , , 13:38 — REGNUM Греция подтвердила 18 592 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 9 января.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 507 616 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 66 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 910 человек.

В общей сложности 626 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,7% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Данные получены за выходной день. Сутками ранее сообщалось про 37 676 заражений и 65 смертей.