Бразилиа, , 03:12 — REGNUM Детей в возрасте от пяти до 11 лет включил в целевую группу для вакцинации от коронавируса минздрав Бразилии. Об этом 5 января сообщил глава ведомства Марселу Кейрога входе пресс-конференции, которая транслировалась на канале ведомства в YouTube.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кейрога отметил, что дети в возрасте от пяти до 11 лет требуют пристального внимания, их предполагается прививать специальной вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech. Представители минздрава назвали обязательные условия, при соблюдении которых должна проводиться вакцинация детей 5−11 лет.

В частности, замминистра по вопросам противодействия COVID-19 Розана Лейти ди Мелу рекомендовала ребёнку пройти осмотр у педиатра перед вакцинацией. Если ребёнка прививают в присутствии родителей, то медик должен взять у них письменное согласие. Между введением первой и второй доз препарата детям рекомендуется подождать восемь недель, а не три. Такой разрыв, по мнению специалистов минздрава, поможет снизить риск таких осложнений, как миокардит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии были выявлены четыре случая «флуроны» — одновременного заражения коронавирусом и вирусом гриппа.

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