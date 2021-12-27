Ереван, , 13:48 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4669 исследований на коронавирус, из которых 59 дали положительный результат. Об этом 27 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Лаборатория (сс) IAEA Imagebank

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Всего в стране выявили 344 450 носителей коронавируса. Из них 330 841 справились с инфекцией, в том числе 248 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 4250 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9449 пациентов с COVID-19, в том числе восемь — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5650 тестов на коронавирус 102 были с положительным результатом. 282 человек медики за сутки признали выздоровевшими, случаев смерти пациентов с COVID-19 не было зафиксировано.