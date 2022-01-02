Гонконг, Китай, 2 января 2022, 18:38 — REGNUM Два сотрудника летного экипажа авиакомпании Гонконга Cathay Pacific Airways уволены за нарушение правил медосмотра. Об этом 2 января передает Reuters.
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Отмечается, что у двоих сотрудников выявлен положительный результат теста на коронавирус. Они инфицированы штаммом «Омикрон», пишет ИА Красная Весна.
«Несоблюдение правил медосмотра приведет к дисциплинарным процедурам. Двое больше не работают в Cathay Pacific», — отмечается в заявлении авиакомпании.
Согласно правилам авиакомпании, сотрудникам необходимо находиться дома после авиарейса.
31 декабря 2021 года представители здравоохранения Гонконга заявили, что штамм «Омикрон» преодолел некоторые из самых жестких ограничений COVID-19 в мире, т.к. в Гонконге выявлены первые случаи заражения данным штаммом.