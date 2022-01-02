История вопроса

Коронавирус, атаковавший людей в 2020 году, продолжает свое шествие по миру, всё более мутируя. Уже описаны случаи повторного заражения, когда выздоровевший человек заболевал снова, встретившись с другой версией той же инфекции.

Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии COVID-19. ВОЗ официально классифицировала мутировавший вирус как вариант, вызывающий опасения (VOC), и присвоила ему код "Омикрон".

Информация о новом варианте, поступающая из разных стран, пока обрывочна и нередко противоречива. Совершенно точно известно лишь то, что "Омикрон" значительно отличается от предыдущих вариантов: в его геноме ученые насчитали пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков - а следовательно, и на свойства вируса.

Более того, по предварительным данным, важную роль в быстром распространении инфекции играет и то, что "Омикрон" успел частично адаптироваться к нашей иммунной защите и с большей вероятностью заражает уже переболевших. А это еще один аргумент в пользу новой волны заражений и новых мутаций.

В конце 2021 года «Омикрон» стал самым обсуждаемым вариантом коронавируса. В научной среде звучат осторожные предположения не только об искусственном происхождении «Омикрона», но и о том, что именно этой разновидности коронавируса - «живой вакцине» - суждено положить конец пандемии.