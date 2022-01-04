Канберра, , 14:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Западной Австралии впервые за неделю зафиксировало ноль новых местных случаев COVID-19. Об этом 4 января сообщил телеканал ABC.

Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн CPSU-CSA

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За последние сутки в Западной Австралии было выявлено 14 новых случаев COVID-19. Однако все заболевшие находятся на карантине и заразились коронавирусом не на территории штата, а в других регионах страны или за границей.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Марк Макгоуэн заявил, что с 4 января в штате действуют новые правило по посещению публичных мест, согласно которым граждане должны быть полностью привиты от COVID-19.

Сейчас QR-коды нужны для посещения торговых точек, ресторанов и многих других мест. В свою очередь секретарь Ассоциации медсестер Западной Австралии Марк Олсон призвал ввести аналогичные правила для посещения больниц и учреждений по уходу за престарелыми людьми.

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