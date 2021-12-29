Гавана, , 08:07 — REGNUM Вьетнам и Куба провели 28 декабря XXXIX заседание межправительственной комиссии. Основной темой онлайн-встречи стало рассмотрение плана действий по реализации экономической повестки на 2021−2025 годы. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

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Министр строительства Вьетнама Нгуен Тхань Нги и министр внешней торговли Кубы Родриго Мальмьерка договорились продолжить разработку консультативной программы Вьетнама по выращиванию риса и кукурузы на Кубе. Карибская страна также пообещала создать качественные условия для реализации проектов вьетнамским компаниям, инвестирующим в Кубу.

Кроме того, минздрав Кубы подтвердил свою готовность поставлять вакцины и технологии их изготовления Вьетнаму.

Делегации обсудили широкий спектр вопросов и договорились активизировать сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, строительстве, энергетике, науке, информационной и коммуникационной отраслях, туризме, банковском деле, образовании, спорте и социальных вопросах.

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