Стокгольм, , 15:51 — REGNUM 28 декабря требование правительства Швеции о прохождении теста на COVID-19 для въезда в страну привело к тому, что на мосту Эресунн на шведско-датской границе за одно утро пограничниками были развернуты обратно порядка 70−80 человек, которые не знали о вступлении в силу новых правил, передает телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Напомним, что теперь для того, чтобы попасть на территорию Швецию лицу, которое не является гражданином или обладателем вида на жительство в стране, обязано сдать ПЦР-тест за 48 часов до момента пересечения границы.

«Мы сегодня отказали во въезде довольно многим, но таких людей оказалось меньше, чем мы ожидали. В прошлом году у нас их было более ста в день, и мы подумали, что сейчас это опять может повториться», — заявил в интервью SVT начальник пограничной полиции по региону «Юг» Матс Берггрен.

Отмечается, что авто‑ и ж/д движение по мосту Эресунн, соединяющем Швецию и Данию настолько интенсивное, что пограничники проводят лишь выборочные проверки.

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