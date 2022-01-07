Ереван, , 15:49 — REGNUM Армении за последние сутки медики провели 4597 исследований на коронавирус, из которых 129 дали положительный результат. Об этом 7 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 345 518 носителей коронавируса. Из них 332 588 справились с инфекцией, в том числе 130 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 3422 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9508 пациентов с COVID-19, в том числе четыре — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5121 теста на коронавирус 134 были с положительным результатом. 154 человека медики за сутки признали выздоровевшими, скончались четверо пациентов с COVID-19.