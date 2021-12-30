Перт, Австралия, , 11:42 — REGNUM На протяжении пандемии коронавируса австралийские СМИ привыкли к тому, что после принятия общенациональных решений по борьбе с коронавирусом в Австралии на очередную пресс-конференцию выходил премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн и рассказывал, как его правительство будет жестко бороться с распространением инфекции, игнорируя общую стратегию, согласованную федеральными правительством, им самим и премьер-министрами других штатов. 30 декабря Макгоуэн сделал очередное заявления, которое все же противоречит смыслу его политики на протяжении последних месяцев.

Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн грахамеб

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Макгоуэн заявил на экстренном заседании Национального кабинета министров, что Западная Австралия находится в «совершенно ином положении» по сравнению с другими штатами и территориями.

«Хотя Западная Австралия в принципе согласилась с изменениями в тестировании и определении близких контактов, эти новые правила будут реализованы в Западной Австралии на более позднем этапе … Объясню: правила, согласованные сегодня в Национальном кабинете министров, предназначены для юрисдикций с высокой нагрузкой на систему здравоохранения», — сказал он.

Таким образом, Макгоуэн признал, что его штат вовсе не является на передовой по борьбе с COVID-19, поэтому слишком большое внимание, прикованное к нему в последнее время, не является оправданным. Если в Западной Австралии число новых случаев заражения измеряется однозначными цифрами, то в Новом Южном Уэльсе счет идет на десятки тысяч.

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