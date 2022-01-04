Бразилиа, , 10:25 — REGNUM В Бразилии впервые выявили четыре случая «флуроны» — одновременного заражения гриппом и COVID-19. Об этом 4 января сообщает G1.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что в штатах Сеаре, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу сообщили о случаях положительных тестов как на COVID-19, так и на грипп. Это называется «флурона».

При этом наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования.

Ранее в Каталонии) Испания) обнаружили первые случаи «флуроны», подтвердила директор каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель.

Отмечается, что оба вируса вызывают одышку, т.к. оба поражают верхние дыхательные пути.

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