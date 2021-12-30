Аделаида, Австралия, , 10:21 — REGNUM 30 декабря в министерстве здравоохранения Южной Австралии подтвердили, что за сутки в штате от COVID-19 скончались два человека, включая ребенка в возрасте до двух лет. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1374 новых случая заражения коронавирусом. Об этом заявил глава местного правительства Стивен Маршалл на пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Премьер-министр штата Маршалл назвал смерть ребенка «трагическим обстоятельством для семьи». Он сказал, что не может вдаваться в подробности смерти.

Маршалл отметил, что сегодняшние показатели по распространению коронавируса несколько снизились.

«Цифры, скорее всего, еще какое-то время будут колебаться», — заявил премьер-министр.

За последние 24 часа в Южной Австралии было обработано 23 420 теста на коронавирус.

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