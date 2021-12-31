, 08:47 — REGNUM 30 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 572, причем 45 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 45 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 572 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 1936 новых случаев заражения COVID-19, при этом 318 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 034 821 пациент из общего числа 6 192 698 инфицированных выздоровел или был выписан из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2713 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 770 795 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 51 807 160 человек на данный момент сделали повторную прививку.