Москва, , 09:41 — REGNUM Низкие показатели смертности от штамма коронавируса «Омикрон» в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом 25 декабря рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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Он сравнил данные по числу летальных исходов из-за COVID-19 во Франции, Великобритании, США, Израиле, где этот показатель — 0,1−0,4%.

«Омикрон» правда протекает в весьма умеренной форме, и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации», — отметил он в своем Telegram-канале, добавив, что в указанных государствах число привитых достигает 60−70% населения.

Он подчеркнул, что в скором времени новый штамм охватит Россию и призвал прививаться активнее.