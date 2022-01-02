Амстердам, , 20:39 — REGNUM В Амстердаме акция протеста против коронавирусных ограничений вылилась в столкновения с полицией, сообщает 2 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Амстердам Matthew Kenwrick

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Отмечается, что на Музейной площади Амстердама собрались несколько тысяч человек.

«Многие из них не отреагировали на требование полиции разойтись. В результате в ситуацию был вынужден вмешаться спецназ, которому удалось восстановить порядок на площади», — говорится в сообщении.

Правоохранителям пришлось пускать в ход дубинки, чтобы оттеснить наиболее агрессивно настроенных граждан.