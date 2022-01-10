Варшава, , 16:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 10 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 7 785 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 19 человек.

В больницах по состоянию на 10 января находятся 20 045 пациентов с COVID-19. Из них 1 987 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 4 220 984 случая заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умер 99 761 человек.