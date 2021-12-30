Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Школьный учитель из Чикаго провела четыре часа в туалете самолета, узнав, что у нее коронавирус, сообщает 30 декабря Fох News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мариса Футео отправилась в отпуск в Европу, но во время полета почувствовала першение в горле. Женщина сделала экспресс-тест на коронавирус, который показал положительные результат.

После этого она сообщила о заражении стюардессе, которая указала, что в самолете недостаточно свободных мест, чтобы изолировать ее. Беспокоясь о благополучии других пассажиров, Футео предложила до конца полета запереться в туалете.

Напомним, что в общей сложности 512,5 тысячи случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано за последние сутки в США.

За весь период с начала пандемии в Соединенных Штатах выявлено более 53,1 млн случаев заболевания, свыше 821 тысячи пациентов с COVID-19 скончались.