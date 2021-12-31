Минск, , 16:08 — REGNUM В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1510 и достигло 699 110. Об этом БЕЛТА сообщили 31 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 699 110 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5578.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 692 282 человека и что всего в стране было проведено 11 043 566 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.