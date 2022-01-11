Мехико, , 04:29 — REGNUM Заболевание COVID-19 диагностировано во второй раз у президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом 11 января сообщил сам политик в своём Twitter.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Lopezobrador.org

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Обрадор уточнил, что у него лёгкие симптомы заболевания, но, тем не менее, он будет соблюдать режим самоизоляции, всю работу и общение президент Мексики собирается осуществлять в режиме онлайн.

Мексиканский лидер пояснил, что на время болезни его заместителем будет министр внутренних дел Адан Агусто Лопес Эрнандес.

Стоит отметить, что президент Мексики в декабре получил третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса. В первый раз он болел COVID-19 почти год назад, в конце января 2021 года. Обрадор перенёс заболевание в лёгкой форме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике был зарегистрирован очередной рекорд по суточному числу заразившихся коронавирусом.

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