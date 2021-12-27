Нью-Йорк, США, , 05:31 — REGNUM Готовиться к пандемии, которая будет следующей после COVID-19, призвал мировое сообщество генеральный секретарь Организации Объединённых наций (ООН) Антониу Гутерреш. Соответствующее заявление генсек ООН сделал 27 декабря в своём Twitter.

Антониу Гутерреш Un.org

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Генеральной ассамблеей ООН в 2020 году был провозглашён Международный день противоэпидемической готовности. Он отмечается в мире 27 декабря. В связи с этой датой генсек ООН призвал уделить внимание вопросу кризиса здравоохранения во всём мире и выделить инвестиции, которых он требует.

Гутерреш отметил, что пандемия COVID-19 — не последняя, с которой в будущем столкнётся человечество, поэтому уже сейчас надо преодолевать кризис в сфере здравоохранения, чтобы быть готовыми к следующей пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил о решающем значении равного доступа стран мира к безопасным и эффективным вакцинам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

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