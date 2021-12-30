Тбилиси, , 10:29 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 39 036 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2097 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 30 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

ПЦР-тестирование на коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 932 641 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 893 064 победили инфекцию, в том числе 2331 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 758 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 51 скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4712 пациентов, в оборудованных гостиницах — 873.

Днём ранее в Грузии в ходе 46 059 исследования выявили 2514 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2711 человек, скончался 61 пациент с COVID-19.

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