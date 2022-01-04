Осло, , 13:21 — REGNUM Норвежские СМИ сообщают, что запрет правительства страны на продажу алкоголя в пабах как способ остановить распространение коронавируса в настоящее время подвергается все более жесткой критике со стороны рестораторов. 4 января шведский новостной портал Omni сообщил, что в настоящее время в Норвегии распространяется общенациональный призыв к правительству с требованием отменить ограничение.

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Отмечается, что запрет на продажу в прошлом году был введен правительством Норвегии, в которое входят Рабочая партия Норвегии и Центристская партия. Однако ограничение вызывает острую критику внутри двух партий.

«Его надо отменить. Мы больше не можем полностью отказаться от продаж алкоголя», — заявил в эфире телеканала TV2 председатель муниципального совета муниципалитета Хемседал Пол Терье Рёрби.

Представители некоторых норвежских муниципалитетов считают, что запрет на продажу алкоголя должен вводиться на местном, а не общенациональном уровне.