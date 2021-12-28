Париж, , 02:12 — REGNUM Роста числа заражений до 250 тыс. новых случаев в сутки ожидают во Франции в январе предстоящего, 2022 года. Такое заявление сделал 27 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран в ходе пресс-конференции.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Веран отметил, что прогнозы по заболеваемости в стране позволяют предположить резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом до 250 тысяч в сутки. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации глава минздрава Франции не исключил введение четвёртой дозы вакцины от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Франции Жан Кастекс сравнил пандемию с «бесконечным фильмом», от которого устали все жители страны. При этом Кастекс заявил, что удовлетворён результатами вакцинации от коронавируса в стране. По последним данным, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил 91% жителей Франции, а полностью от COVID-19 привились 51,6 млн французов.

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