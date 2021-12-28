Рим, , 20:16 — REGNUM Лишь 10,4% жителей Италии уверены, что эпидемия коронавируса в стране закончится в 2022 году, таковы результаты опроса Euromedia, опубликованные во вторник, 28 декабря.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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41% респондентов полагают, что положение вещей останется в целом таким же, как в 2021 году, но наметится «свет в конце тоннеля». 34% граждан настроены еще более пессимистично.

По данным на 28 декабря, в Италии умерли 136 955 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 202 (днем ранее — на 142). Число подтвержденных носителей выросло на 78 313 (днем ранее — на 30 810). Это самый высокий показатель за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 756 412 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 598 856 человек (на 61 352 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель с декабря 2020 года. Две прививки от коронавируса сделали 46,26 миллиона человек (более 76,81% населения страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).