Амман, , 01:59 — REGNUM В Иордании за прошедшие сутки выявили 466 случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство Petra.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения этой разновидностью коронавируса в королевстве выросло до 794. Всего за 29 декабря в стране подтвердили 2220 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число выявленных в Иордании носителей коронавируса достигло 1 059 515.

Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 12 590 человек.