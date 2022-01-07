Пхеньян, , 09:46 — REGNUM КНДР не примет участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Китае из-за «враждебных сил» и пандемии COVID-19. Об этом 7 января передает ЦТАК.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и глобальной пандемии, но будем … поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке … Олимпийского праздника», — отмечается в заявлении КНДР.В сентябре 2021 г. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал КНДР до конца 2022 г. за пропуск соревнований в Токио.