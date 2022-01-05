Кишинёв, , 08:53 — REGNUM В Молдавии в течение суток 4 января выявили 652 случая заражения коронавирусом в ходе 11 462 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 377 496 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 363 125 человек, в том числе 257 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 752 пациента с COVID-19, в том числе 112 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 319 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 13 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 242 заражения коронавирусом в результате проведения 7565 тестов. Врачи выписали за сутки 59 человек, умерли 16 пациентов с COVID-19.