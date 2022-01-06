Брисбен, Австралия, , 13:50 — REGNUM 6 января на территории третьего по численности населения штата Австралии Квинсленд число вновь выявленных случаев COVID-19 перешагнуло отметку в десять тысяч после того, как за последние сутки в регионе было выявлено 10 332 случая заболевания, что является абсолютным рекордом за время пандемии. Об этом передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сейчас в больницах лечение от COVID-19 получают 284 пациента, 12 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии. За последние сутки от COVID-19 умер один человек.

О критическом давлении на местную систему здравоохранения, что происходит в двух других крупных штатах Австралии Новом Южном Уэльсе и Виктории, в Квинсленде пока не сообщается.

По данным местного министерства здравоохранения, в настоящее время в штате более 42 000 тысяч людей болеют COVID-19 в активной форме.

Выступая перед журналистами, главный санитарный врач Квинсленда доктор Джон Джеррард, подчеркнул, что число ковид-пациентов в больницах вызывает реальное беспокойство, но кризиса в системе здравоохранения пока не наблюдается.

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