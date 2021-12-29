Вашингтон, , 17:55 — REGNUM В США среднесуточное количество заражений коронавирусом достигло 258 312 случаев, что является рекордным показателем для страны. Об этом 29 декабря сообщает Reuters со ссылкой на собственную статистику.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что предыдущий максимум составлял 250 141 случай и был зафиксирован почти год назад, 8 января 2021 года.

Рекордное количество новых случаев заражения фиксируется также в отдельных штатах. В Нью-Йорке за последние сутки выявлено более 40 тысяч случаев, в Калифорнии — свыше 30 тысяч, в Техасе — около 17 тысяч, в Огайо — 15 тысяч.

Напомним, что порядка 58,6% новых случаев заражения коронавирусом в США за неделю пришлось на новый штамм «Омикрон». Почти все остальные случаи заболевания (41,1%) приходятся на штамм «Дельта».