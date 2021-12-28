Пекин, , 04:14 — REGNUM На материковой части Китая за 27 декабря было выявлено 182 новых локальных случая заболевания COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

П данным Национальной комиссия здравоохранения КНР, из новых местных случаев 180 были зарегистрированы в провинции Шэньси и по одному — в провинциях Чжэцзян и Юньнань. Также сообщалось о 27 новых завозных случаях в 10 регионах провинциального уровня.

За прошедшие сутки не сообщалось о новых случаях подозрения на инфекцию и новых случаях смерти от COVID-19, добавило ведомство.