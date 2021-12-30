30 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Помогая общественности ориентироваться в рисках с помощью объективной и всеобъемлющей информации, мы строим доверие. К сожалению, запугивание и принуждение привели к обратному результату. Теперь у политиков есть шанс вернуть себе некоторое уважение с помощью нового подхода, который позволяет людям действовать ответственно, что бы ни произошло дальше с COVID-19. Тему развивает в газете The Hill директор по исследованиям в Центре публичной политики Макинака (штат Мичиган) Майкл Ван Бик.

Климент Александров, , 16:04 — REGNUM После почти двухлетней одержимости пандемией COVID-19 многие американцы, похоже, готовы отказаться от требований по социальному дистанцированию. Их готовность к локдаунам и тому подобному невелика, на что некоторые политики уже обращают внимание: лишь немногие выдают новые требования в условиях усиления вирусной передачи и нового доминирующего штамма «Омикрон». Это может сигнализировать о завершении реакции правительства на COVID-19. Но почему потребовалось так много времени, чтобы добраться до этой точки?

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Если государственные чиновники постепенно отменяют требования по мере того, как число инфекций снижается и остается низким, это имеет смысл. К сожалению, это не так: COVID-19 так же распространен, как и когда-либо, а в некоторых районах страны даже больше. Да, люди могут повысить свою защиту с помощью вакцин, но вакцины сами по себе, по-видимому, не способны помешать COVID-19 угрожать возможностям здравоохранения, что, собственно, и являлось первоначальным обоснованием требований по социальному дистанцированию.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер (демократ) дает наглядный пример того, как изменился подход к COVID-19. Учитывая чрезвычайные меры, которые она приняла в 2020 году, чтобы остановить распространение коронавируса, необходимо объяснение, почему она отказывается сделать то же самое сейчас. В прошлом году Уитмер взяла на себя смелость решить, какие виды активного отдыха достаточно безопасны для общественности. Поля для гольфа, например, считались безопасными для прогулок, но не для игры в гольф (различие, которое потрясло бы Марка Твена, да и не только его).

В связи с тем, что в Мичигане в настоящее время наблюдается двузначный показатель положительных тестов, больницы заполнены, а смертность от COVID-19 растет, Уитмер сменила тактику. Она, по-видимому, считает, что надлежащая роль государства сейчас состоит в том, чтобы просто давать рекомендации и оставлять решения о социальном дистанцировании местным органам власти и частным лицам. Многие другие губернаторы, в том числе Джаред Полис из Колорадо, Том Вулф из Пенсильвании и Тони Эверс из Висконсина (все — демократы), последовали примеру Уитмер и не стали вводить новых ограничений во время последней волны коронавируса.

Эпидемия коронавируса в США Russian.news.cn

Передача усилий по смягчению последствий пандемии местным органам власти и частным лицам стала заметным отходом от подхода 2020 года, но это не является непродуманной концепцией. Фактически это то, что большинство правительственных планов по борьбе с пандемией рекомендовали еще до периода COVID-19 (Филипп Магнесс и Питер Эрл недавно задокументировали это в статье «Мнение» в «The Wall Street Journal»). Но массовые карантины, принудительная изоляция и большинство других стратегий, которые правительства использовали в 2020 году, не были одобрены экспертами, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Почему в прошлом году от облегченного подхода отказались, при том что показатели COVID-19 были значительно ниже, чем сейчас? Например, летом 2020 года спортивные залы, крытые бары, кинотеатры и множество других предприятий, которые правительственные чиновники сочли «несущественными», были вынуждены оставаться закрытыми во многих штатах. Были введены и даже расширены требования по ношению масок, некоторые меры предусматривали уголовные наказания. Сейчас положительных анализов и госпитализаций гораздо больше, чем тогда было в большинстве штатов, но суровые меры не вернулись.

Когда спрашивают об этом изменении стратегии, многие должностные лица от здравоохранения и политики указывают на вакцины, утверждая, что они имеют решающее значение. Но ясно, что, хотя вакцины могут снизить вероятность тяжелого заболевания, они не предотвращают передачу вируса. Кроме того, их эффективность со временем снижается; следовательно, возникает необходимость в ускорителях. Таким образом, хотя вакцины, безусловно, помогают, они могут не изменить правила игры, на что мы все так надеялись.

Итак, что же изменилось? Одним из факторов, который может влиять на государственных чиновников, является то, что недавно произошло в Корнельском университете. В школе есть требование на вакцинацию и маски для всех в кампусе — 97 процентов полностью вакцинированы. И все же колледж объявил, что закрывается из-за слишком большого числа случаев заболевания COVID-19. Если вспышки не могут быть предотвращены в таких условиях, маловероятно, что их можно предотвратить среди широкой общественности.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

Даже политики, которые были большими сторонниками изоляции, возможно, понимают, что этот вирус просто невозможно остановить. Чиновники все чаще относятся к COVID-19 как к суровому погодному явлению: они не пытаются остановить его, но помогают общественности подготовиться к нему, свести к минимуму ущерб от него, а затем восстановиться, когда чрезвычайная ситуация ослабнет.

Таким мог бы быть подход к COVID-19 с самого начала. Государственные должностные лица могли бы с самого начала сосредоточиться на предоставлении людям надежной информации, которую те использовали бы для собственной защиты, исходя из их обстоятельств, потребностей и предпочтений в отношении рисков. Правительства могли бы быть беспристрастными наблюдателями, помогая людям самим принимать обоснованные решения. Это, безусловно, уменьшило бы некоторые споры и возмущение, вызванные беспрецедентными мерами по локдаунам.

При таком подходе доверие к учреждениям общественного здравоохранения могло бы сохраниться или даже вырасти и мы могли бы избежать культурной войны из-за требований на маски и вакцины. Помогая общественности ориентироваться в рисках с помощью объективной и всеобъемлющей информации, мы строим доверие. К сожалению, запугивание и принуждение привели к обратному результату.

Теперь у политиков есть шанс вернуть себе некоторое уважение с помощью нового подхода, который позволяет людям действовать ответственно, что бы ни произошло дальше с COVID-19.