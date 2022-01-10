Бухарест, , 10:39 — REGNUM Румыния оказалась во власти новой волны пандемии коронавируса, и в ближайшее время в стране будет фиксироваться дальнейший рост заболеваемости COVID-19. Об этом говорится в распространенном 10 января заявлении румынского министерства здравоохранения, передает бухарестский телеканал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Совершенно очевидно, что Румыния вошла в пятую волну [пандемии], и сейчас мы находимся на лидирующих позициях Европы по числу распространения коронавируса, — заявил глава министерства здравоохранения страны Александру Рафила. — Мы искренне надеемся на то, что наша медицинская система справится с наплывом заболевших граждан и проведет эффективную кампанию по борьбе с этим заболеванием».

В то же время на вопрос, выделит ли Бухарест дополнительные бюджетные средства на борьбу с пандемией, А. Рафила не ответил.

По состоянию на 10 января количество жителей Румынии, заразившихся различными штаммами коронавируса COVID-19, составило 1,84 млн. человек. Из них скончались 59 011 граждан.