Киев, , 10:05 — REGNUM Число случаев COVID-19 на Украине за минувшие сутки возросло на 7 тыс. 029 — до 3 млн 667 тыс. 649. Об этом 31 декабря сообщили в Минздраве Украины.

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Всего за время пандемии в стране выздоровели 3 млн 468 тыс. 858 человек, скончались — 95 тыс. 899.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что для того, чтобы обезопасить себя от заражения новым штаммом «Омикрон», необходимо соблюдать масочный режим и соцдистанцию.

По его словам, выявить заражение штаммом «Омикрон» можно с помощью лабораторного исследования. По имеющимся данным, болезнь протекает в легкой форме у вакцинированных и тех, кто уже переболел COVID-19.