Женева, Швейцария, , 22:40 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 400 488 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3630 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 279 114 972 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 397 580 случаев смерти от заболевания.

В ВОЗ отмечают, что реальные показатели могут быть выше, поскольку данные о заболеваемости в Европейском регионе в последние дни поступают в организацию с задержками в связи с праздниками.

Первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю, согласно данным ВОЗ, составили США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Россия, Италия, Турция, Вьетнам и ЮАР.