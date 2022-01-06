Лондон, , 20:01 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили более 179 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 января свидетельствуют данные британского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 179 756 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 14 015 065.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 231 пациент, общее число жертв эпидемии достигло 149 515.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии выявили более 194 тыс. носителей SARS-CoV-2.