Иерусалим, 2 января 2022, 19:04 — REGNUM Тест на COVID-19 подтвердил наличие вируса у главного врача Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Алона Глазберга, 2 января сообщает The Jerusalem Post.
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По предварительным данным, Глазберг заразился вирусом от одного из своих детей. Главный врач чувствует себя хорошо и до выздоровления будет работать дома, пишет ИА Красная Весна.
2 января в Израиле отмечен рост числа случаев коронавирусной инфекции, что стало поводом для прогнозов, согласно которым в течение ближайших 3-х недель каждый четвертый житель страны столкнется с вирусом.